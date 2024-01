Corinthians vence o Cruzeiro por 1 a 0 e conquista seu 11º título da Copinha

O Corinthians conquistou seu 11º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao bater o Cruzeiro, por 1 a 0, nesta quinta-feira à tarde. Agora o time disparou no topo como o maior campeão da competição.

O gol foi marcado por Kayke. O atacante dominou na ponta da área e bate colocado, no ângulo do goleiro do Cruzeiro. Um golaço na Neo Química Arena.

O Cruzeiro ainda tentou, mas ficou nisso. O Timão levantou mais uma taça da maior competição de base.