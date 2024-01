Em Bauru, Suzano Vôlei estreia na Copa Brasil Bet7k nesta quarta-feira

O Suzano Vôlei está em Bauru para a disputa das quartas de final da Copa Brasil Bet7k 2024 contra o Sesi Bauru nesta quarta-feira (24/01), às 18h30, na Arena Paulo Skaf. O confronto, disputado em jogo único na casa do time de melhor campanha no primeiro turno da Superliga Bet7k, vale uma vaga nas semifinais do segundo principal torneio do calendário nacional, sendo visto como uma verdadeira decisão para o time do Alto Tietê. O duelo será transmitido pelo sportv2.

O Suzano, que se classificou para a competição após conquistar o sexto lugar no primeiro turno da Superliga Bet7k, busca retornar às semifinais do certame pela segunda temporada consecutiva, visando repetir o feito obtido em 2023 quando ficou com a 3ª colocação geral após ser superado pelo eventual campeão, Sada Cruzeiro, na etapa final disputada em Jaraguá do Sul (SC). E, curiosamente, o adversário da estreia é o mesmo de um ano atrás.

Em 2023, o Sesi, ainda atuando no ginásio da Vila Leopoldina, na capital paulista, era favorito por ter a melhor campanha do duelo. Contudo, a raça suzanense foi determinante para que o time virasse um improvável confronto em 3 sets a 1, levando a equipe, à época dirigida por Marcos Miranda, o Marcão, ao top 4 nacional. Desta vez, o confronto tem uma carga a mais de rivalidade, afinal, no último Campeonato Paulista, as equipes protagonizaram uma emocionante série semifinal de três jogos nas quais o time do Alto Tietê consagrou-se vencedor.

O técnico Gerson Amorim, o Gersinho, afirma que a partida tem caráter decisivo, portanto, o time encara o duelo como uma verdadeira final. “Jogos como este requerem a mesma seriedade de qualquer outra partida, claro, mas sabemos que um duelo deste tamanho tem que ser visto de uma forma diferente. Estamos preparados para fazer um grande jogo, esperamos voltar para Suzano com a vaga para as semifinais”, disse.

A partida única das quartas de final da Copa Brasil Bet7k entre Sesi Bauru e Suzano acontecerá nesta quarta-feira (24/01), às 18h30, na Arena Paulo Skaf, com transmissão do sportv2.