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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Esportes

Espanha e Portugal, EUA e Bélgica jogam hoje pelas oitavas da Copa

Vencedores avançam para as quartas e derrotados deixam a competição

06 julho 2026 - 08h44Por Agência Brasil
Espanha e Portugal, EUA e Bélgica jogam hoje pelas oitavas da CopaEspanha e Portugal, EUA e Bélgica jogam hoje pelas oitavas da Copa - (Foto: Fifa/Divulgação)

Mais uma rodada das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 acontece nesta segunda-feira (6)

A primeira partida será entre Espanha e Portugal. As equipes se enfrentam em Dallas (EUA), às 16h (horário de Brasília). 

Também jogam hoje os times dos Estados Unidos e da Bélgica, em Seattle, às 21h. 

Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final. 

Jogos desta segunda-feira, 6 de julho

16h – Espanha x Portugal (Dallas)

21h – Estados Unidos x Bélgica (Seattle)