Governo de SP restaura cerca de 60 hectares da Bacia do Alto Tietê

A recuperação ambiental de áreas estratégicas para a proteção dos recursos hídricos do Estado de São Paulo avança com o IntegraTietê, que já restaurou 59,9 hectares, com o plantio de 73.264 mudas nativas.

A iniciativa contempla a recuperação florestal de áreas vinculadas a Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), distribuídas entre os municípios de São Paulo, Guarulhos e Salesópolis, todos inseridos na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Ao final do contrato, serão plantadas e monitoradas 74.930 mudas nativas em uma área total de 60,9 hectares.

Com investimento superior a R$ 5,1 milhões, o projeto é executado pela Agência de Águas de São Paulo (SP Águas), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e tem execução prevista para 42 meses. O projeto vai além do plantio de árvores. As ações incluem preparação e isolamento das áreas, cercamento para proteção contra invasões, controle de espécies invasoras e pragas, preparo do solo, adubação, irrigação, replantio de mudas quando necessário e monitoramento técnico contínuo da recuperação ambiental.

Nesta quinta-feira, 2, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, visitou uma das áreas de reflorestamento do projeto, em Guarulhos. "O IntegraTietê demonstra que proteger os recursos hídricos começa pela recuperação da vegetação nativa. Estamos restaurando áreas estratégicas para a produção de água, fortalecendo a biodiversidade e construindo uma infraestrutura natural mais resiliente para enfrentar os desafios climáticos. Cada área recuperada representa um investimento no futuro ambiental e na segurança hídrica da população paulista."

O trabalho também considera as características de cada área, combinando plantio total em áreas degradadas com técnicas de adensamento e enriquecimento da regeneração natural, acelerando a recomposição da vegetação e aumentando a biodiversidade local.

As intervenções ocorrem em sete áreas localizadas na Barragem de Ponte Nova e no Parque Ecológico do Tietê. Em Salesópolis, concentra-se a maior frente de atuação, com destaque para uma área de 22 hectares onde estão sendo implantadas mais de 28 mil mudas nativas.

Em Guarulhos, os serviços priorizam a recuperação de fragmentos florestais e a eliminação de espécies invasoras, promovendo a conectividade entre remanescentes de vegetação.

Além da implantação do reflorestamento, o contrato prevê acompanhamento técnico por meio de relatórios semestrais e avaliação de indicadores ambientais, como cobertura do solo, regeneração natural e diversidade de espécies, assegurando a efetividade das ações e a consolidação das áreas restauradas ao longo dos próximos anos.

Sobre o IntegraTietê

Lançado em março de 2023, o programa IntegraTietê prevê uma série de medidas de curto, médio e longo prazo em prol da recuperação do maior rio do Estado e seus afluentes. A previsão atual é que, até 2026, sejam investidos R$ 15,3 bilhões, totalizando, até 2029, mais de R$ 23,5 bilhões, na expansão e melhorias do sistema de saneamento básico, desassoreamento, gestão de pôlderes, melhorias no monitoramento da qualidade da água, recuperação de fauna e flora, entre outras medidas.