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Jornal Diário de Suzano - 30/06/2026
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Cidades

Feira de artesanato é opção no Parque Max Feffer todo fim de semana

Artesãos participam do evento em regime rotativo, com 25 barracas por dia, aos sábados e domingos, das 9 às 17 horas

30 junho 2026 - 16h17Por De Suzano
Os profissionais participam do evento em regime rotativo, com 25 barracas por dia de feira em um espaço dedicado à sua realizaçãoOs profissionais participam do evento em regime rotativo, com 25 barracas por dia de feira em um espaço dedicado à sua realização - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) abriga, todo fim de semana, uma feira de artesanato organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano. No total, 70 artesãos compõem o grupo que expõe suas peças no local aos sábados e aos domingos, das 9 às 17 horas. 

Os profissionais participam do evento em regime rotativo, com 25 barracas por dia de feira em um espaço dedicado à sua realização. Os expositores ficam próximos à entrada do parque, facilitando o acesso para visitantes interessados em conhecer e prestigiar o trabalho dos artesãos locais.

A feira apresenta uma grande variedade de produtos, feitos a partir de técnicas como crochê, tricô, pintura em tecido, marcenaria e muito mais. Entre os produtos oferecidos estão amigurumis, bichos de pelúcia, panos de prato, velas artesanais, itens decorativos e peças de vestuário para todos os gostos.

A coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury, ressalta a importância de eventos semanais como este, tanto para a categoria como para a o público. “Nossa cidade tem uma importante riqueza cultural e, assim, uma grande rede de trabalhadores manuais constantemente empenhados em aprimorar suas práticas e sua arte. Os eventos que realizamos não servem apenas como incentivo, mas garantem reconhecimento e retorno para todo esse esforço”, declarou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, a feira semanal é crucial para contribuir para a estabilidade dos profissionais. “Além de fomentar o comércio local, estamos possibilitando um espaço para que os artesãos cultivem seus públicos e sejam descobertos por cada vez mais pessoas, oferecendo uma oportunidade de crescimento individual e coletivo para esses profissionais autônomos”, concluiu o chefe da pasta.

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