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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Adoção

'Baby, me Leva!' garante novos lares para 17 animais em evento no Suzano Shopping

Edição presencial promovida pela Secretaria de Meio Ambiente possibilitou que dez gatos e sete cães encontrassem uma nova família; projeto já soma 2.503 adoções desde 2020

29 junho 2026 - 11h10Por de Suzano
Ao todo, dez gatos e sete cães ganharam um lar por meio da iniciativa desenvolvida ao longo do diaAo todo, dez gatos e sete cães ganharam um lar por meio da iniciativa desenvolvida ao longo do dia - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, promoveu a adoção de 17 animais durante mais uma edição presencial do projeto "Baby, me Leva!", realizada no último sábado (27/06), no Suzano Shopping. Ao todo, dez gatos e sete cães ganharam um lar por meio da iniciativa desenvolvida ao longo do dia.

Com o novo balanço, o programa alcança a marca de 2.503 adoções desde sua criação, em 2020. Somente em 2026, já foram 235 animais adotados, sendo 138 cães e 97 gatos. O trabalho contou com o apoio de protetores independentes, cuidadores e organizações não governamentais (ONGs), responsáveis pelo acolhimento dos pets até a adoção e pelo acompanhamento das famílias após o processo.

Além das edições presenciais, que ocorrem no Parque Max Feffer e no Suzano Shopping, o projeto conta com uma plataforma on-line (baby-me-leva.suzano.sp.gov.br/), na qual é possível consultar os perfis dos pets disponíveis. Os interessados em conhecer os animais também podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para obter mais informações e seguir com o processo de adoção.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, comemorou os números obtidos na ação e disse que cada adoção representa uma transformação na vida dos animais e de seus novos tutores. "Ficamos muito satisfeitos com o resultado de mais esta edição do 'Baby, me Leva!'. Foram 17 vidas que passaram a contar com um lar, carinho e segurança. Mais do que encontrar uma família para cães e gatos, nosso objetivo é promover a adoção responsável, conscientizando a população sobre o compromisso que envolve cuidar de um animal por toda a vida. Cada adoção é uma nova oportunidade para os pets e também um gesto de solidariedade que fortalece a causa do bem-estar animal em Suzano", afirmou.

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