Ingressos para jogos do Mogi Basquete no Ginásio Hugo Ramos começam a ser vendidos nesta quarta-feira

A venda de ingressos para os jogos do Mogi Basquete, no Ginásio Hugo Ramos, começa nesta quarta-feira (17) no quiosque do clube no Mogi Shopping. É possível comprar para as seis partidas da equipe no primeiro turno, cinco só em agosto (veja tabela abaixo).



O bilhete arquibancada será vendido com valor promocional antecipado de R$ 10 até um dia antes do jogo. No dia, o ingresso volta ao valor normal de R$ 20, com meia para estudante, professor, idoso, deficiente físico, funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Também é possível comprar para os setores tribuna (R$ 40) e camarote (quadra – R$ 100) com direito à meia. A novidade para esta temporada será a possibilidade de pagar com o cartão de crédito tanto no quiosque, como na bilheteria.



Os ingressos para os jogos no Hugão também já estão disponíveis para compra online pelo site totalticket.com.br/mogi (optar pela meia).



Preparação



A equipe segue a preparação para a estreia no Paulista no dia 1º de agosto, às 20h, em casa, contra a Liga Sorocabana. O grupo recebeu o reforço de outros dois contratados nesta semana: o ala-armador Danilo Fuzaro, que já treinou nessa segunda, e do ala André Góes, que se juntou ao time nesta terça.



A diretoria segue trabalhando para fechar um patrocinador máster para a temporada e também monitorando o mercado para a montagem do elenco.





Jogos do 1º turno do Paulista no Hugão



1AGO - 20h - Mogi das Cruzes Basquete x Liga Sorocabana



3AGO - 19h - Mogi das Cruzes Basquete x São Paulo



14AGO - 20h - Mogi das Cruzes Basquete x Pinheiros



24AGO - 19h - Mogi das Cruzes Basquete x América



29AGO - 20h - Mogi das Cruzes Basquete x Franca



9SET - 20h – Mogi das Cruzes Basquete x Osasco