Jovem promessa suzanense é destaque na categoria de base do São Paulo

Promessa do futebol, aos 11 anos, o jogador suzanense Giovani Amaral Cardoso do Nascimento é um dos atuais destaques da categoria de base do São Paulo Futebol Clube. Ele revelou os segredos que o levaram para chegar ao clube e contou como andam os treinos e jogos pelo tricolor paulista.

Morador da cidade desde que nasceu, Giovani despertou o interesse pelo esporte aos 7 anos. Um ano antes, os pais - Vinicius Nascimento e Fernanda Amaral - já tinham tentado o colocar na escolinha do Suzano Futebol Clube após observarem o talento do filho, que não correspondeu o desejo de imediato. O amor pelo esporte surgiu quando o jovem começou a acompanhar o pai, que joga aos sábados em um campo do município. Dali em diante decidiu voltar a praticar o futebol. Retornou as quadras do Suzano e jogava também na escola.

A brincadeira foi ficando séria e aos 8 anos, a promessa virou jogador federado. Ele resolveu tomar novos ares e foi defender o clube da cidade vizinha, o Mogi Esporte Clube. Lá, Giovani atuou também no futebol de salão. Esforçado e dedicado sempre, a promessa teve o primeiro contato com um clube grande aos 10 anos, quando o Corinthians observou o jogador e o chamou para representar o futebol de campo do time paulista. Com passagem breve no alvinegro, um amigo dos pais o chamou para fazer teste no São Paulo, onde de muitos jovens em busca do mesmo sonho, ele conseguiu a vaga dentro do tricolor.

Dono da camisa 11, hoje, Giovani treina mais de quatro vezes por semana na capital paulista. De quarta e sexta-feira a preparação acontece no time de salão, onde atua como ala. Já na terça e quinta-feira, o atacante treina pelo futebol de campo. Ele também se prepara aos sábados, quando tem jogo no domingo. A rotina é cansativa. Porém, o jovem suzanense destaca que faz o que ama. “Faço o que gosto. Fico muito feliz em estar tendo essa oportunidade. Treino intenso todos os dias para chegar forte e bem aos jogos. Me esforcei bastante para chegar onde estou e vou continuar dando o meu melhor para conquistar meus objetivos”, enfatizou.

Como todo jovem sonha em ser jogador e atuar na Europa, a promessa não esconde essa ambição. Ele comentou que almeja chegar aos clubes Barcelona, Paris Saint Germain, Real Madrid e Juventus. Fanático pelo futebol dos atuais craques mundiais, Giovani disse que se inspira no futebol do argentino Messi e do português Cristiano Ronaldo, ambos vencedores de cinco Bola de Ouro (prêmio de melhor jogador do mundo).

Em busca da melhor performance todos os dias para ser reconhecido futuramente, ele deixou um recado a todos os jovens que pretende se tornar um jogador profissional. “Se esforcem ao máximo porque se realmente querem jogar, vão ter essa chance. Não meter a perna em ninguém e ser humilde sempre. Esforço e dedicação são as principais atitudes”, completou.