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Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
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Esportes

Libertadores: Palmeiras vence Sporting Cristal e assume ponta de grupo

Verdão triunfou por 2 a 0 com gols de Flaco López e Ramón Sosa

06 maio 2026 - 10h00Por Agência Brasil
Verdão triunfou por 2 a 0 com gols de Flaco López e Ramón SosaVerdão triunfou por 2 a 0 com gols de Flaco López e Ramón Sosa - (Foto: Reprodução/Rede Social/ Palmeiras/Cesar Greco)

O Palmeiras foi até Lima, no Peru, e derrotou o Sporting Cristal pelo placar de 2 a 0, na noite desta terça-feira (5) no estádio Alejandro Villanueva, e assumiu a liderança do Grupo F da Copa Libertadores da América.

Os três pontos conquistados fora de casa levaram o Verdão aos oito, dois a mais do que os peruanos, que ocupam a segunda posição da classificação da chave.

Assim como em outras oportunidades, a esquipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira não começou a partida apresentando um futebol envolvente, apesar de enfrentar um adversário claramente inferior tecnicamente. Desta forma o Palmeiras pouco criou nos primeiros minutos da partida.

O panorama só mudou após a parada para hidratação dos jogadores. A partir deste momento o Verdão acelerou suas ações e começou a criar boas oportunidades de superar o goleiro Diego Enríquez. E a mudança de postura deu resultado aos 31 minutos. O colombiano Arias recebeu na ponta esquerda e levantou a bola na área, onde o argentino Flaco López bateu de primeira para marcar um bonito gol.

A equipe de Abel Ferreira chegou ao segundo logo no início da etapa final. Aos quatro minutos Arias achou Flaco López na ponta esquerda. O argentino avançou e tocou rasteiro para a área, onde Lutiger cortou parcialmente e permitiu que o paraguaio Ramón Sosa finalizasse para superar o goleiro Diego Enríquez. A partir daí o Palmeiras soube administrar a vantagem para sair com uma importante vitória.

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