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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Esportes

Equipes femininas de vôlei feminino de Mogi das Cruzes serão apresentadas nesta quinta-feira

O evento será realizado no prédio 2 da Prefeitura de Mogi das Cruzes

30 abril 2026 - 14h12Por da Reportagem Local
Equipes femininas de vôlei feminino de Mogi das Cruzes serão apresentadas nesta quinta-feiraEquipes femininas de vôlei feminino de Mogi das Cruzes serão apresentadas nesta quinta-feira - (Foto: Divulgação/PMMC)

As equipes femininas de vôlei que representarão Mogi das Cruzes em competições oficiais na temporada 2026 serão apresentadas oficialmente nesta quinta-feira (30/04), a partir das 18h30. O evento será realizado no prédio 2 da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na rua Francisco Franco, 133 – Centro.

Para esta temporada, a equipe apoiada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida disputará competições nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19. Ao todo, 82 jovens atletas fazem parte do projeto, que realiza os treinamento no Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira – Tuta, no Mogilar.

As equipes sub-13 e sub-15 participarão da Copa da Amizade São José dos Campos e da Copa TVG. Já a equipe sub-17, participará da Copa São Paulo sub-16 e do Campeonato Paulista sub-17. A estreia na competição será no dia 14 de maio, contra Barueri, atual campeã, fora de casa.

O time sub-19 já está em ação nos Jogos Abertos da Juventude, em que foi campeã da fase Sub-regional. A equipe também participará da Copa Guararema, categoria adulto, como preparação para os jogos do Campeonato Paulista sub-19. A estreia nesta competição acontecerá no dia 4 de junho, contra Santa Isabel.

“O voleibol é uma modalidade tradicional em Mogi das Cruzes, que tem um grande interesse da população, tanto para as aulas de iniciação esportiva oferecidas em núcleos da secretaria, quanto nas equipes de competição das categorias de base. É um trabalho bem estruturado e que traz frutos para o município, dando oportunidade para o desenvolvimento de talentos”, destacou o secretário municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, Fred Abib. 

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