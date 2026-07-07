Mirando 2030, Brasil prepara amistososos contra a Austrália

Com a derrota neste domingo (5) para a Noruega, e a eliminação na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira volta a campo daqui a aproximadamente dois meses.

Os dois próximos jogo do Brasil serão os amistosos contra a Austrália, marcados para os dias 25 e 29 de setembro, nas cidades australianas de Townsville e Brisbane.

Em 2026, a Seleção de Carlo Ancelotti já fez nove jogos, com seis vitórias, um empate e duas derrotas.

O Brasil se despediu do Mundial após cair nas oitavas de final para os noruegueses. Erling Haaland foi o autor dos gols do time europeu.

A Data Fifa se estende até 6 de outubro e existe a possibilidade de a Seleção realizar mais um amistoso no período. No entanto, até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol ainda não anunciou um terceiro adversário.

A eliminação também simboliza uma mudança de protagonismo na Seleção Brasileira. Aos 34 anos e convivendo com problemas físicos nas últimas temporadas, Neymar encerrou sua passagem vestindo a amarelinha. Enquanto isso, Vinicius Júnior chega fortalecido como o principal nome da equipe.

Após assumir a responsabilidade técnica e ofensiva do Brasil durante a campanha no Mundial, o atacante do Real Madrid desponta como a referência da Seleção para os próximos anos e deve liderar o projeto de Carlo Ancelotti rumo à Copa do Mundo de 2030.