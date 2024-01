Suzanão recebe duas partidas de estreia da Copa São Paulo nesta quinta-feira

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, recebe nesta quinta-feira (04/01) a primeira rodada do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A competição, organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), é considerada uma vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro e terá como anfitrião na cidade o União Suzano (Usac), que vai enfrentar três clubes tradicionais do futebol brasileiro: Goiás-GO, Portuguesa de Desportos-SP e Madureira-RJ.

A estreia do Usac acontece às 15h15, contra a Lusa. Antes, às 13 horas, Goiás e Madureira se enfrentam no gramado do Suzanão. A segunda rodada irá acontecer três dias depois, em 7 de janeiro (domingo), com os confrontos entre Usac e Madureira, às 12h45, e Portuguesa e Goiás, às 15 horas. A fase de grupos será encerrada em 10 de janeiro (quarta-feira), dia em que Portuguesa e Madureira, às 12h45, irão medir forças em busca da vitória. Já o Usac finaliza sua participação nesta fase do torneio, às 15 horas, contra o Goiás. A entrada é gratuita para a população que quiser acompanhar os jogos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a expectativa é de que o Suzanão receba um público superior a 3 mil pessoas por jogo. O estádio recebeu uma inspeção da Vigilância Sanitária, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, no dia 30 de novembro, com o objetivo de verificar as condições da estrutura e do funcionamento do local. O estádio foi definido como apto para sediar o evento.

Essa será a 54ª edição da “Copinha”, considerada uma das maiores competições de categorias de base do futebol brasileiro e mundial. Contará com 128 equipes de várias partes do Brasil e reunirá atletas nascidos entre os anos de 2003 e 2008. A previsão, segundo a FPF, é de que as etapas seguintes do campeonato sejam realizadas em 12 e 13 de janeiro (segunda fase); 14 e 15 de janeiro (terceira fase); 16 e 17 de janeiro (oitavas de final); 18 e 19 de janeiro (quartas de final); 21 e 22 de janeiro (semifinais); e 25 de janeiro, data que marca o aniversário de 464 anos da cidade de São Paulo (final).

“É um orgulho para nossa cidade sediar a Copinha e receber grandes clubes do futebol brasileiro. Craques como Neymar, Kaká, Lucas Moura, Casemiro e tantos outros nasceram na Copa São Paulo. É um campeonato de grande visibilidade e repercussão nas redes sociais. Tenho certeza que, mais uma vez, nossa cidade fará um espetáculo e esperamos que o Usac vá longe neste ano. Cuidamos com muito carinho das instalações do Suzanão”, destacou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, local onde vão acontecer os jogos, fica na avenida Taiaçupeba, s/n, no Jardim Colorado.