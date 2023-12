Suzano Vôlei anuncia demissão do técnico Magoo após seis meses

O Suzano Vôlei anunciou nesta terça-feira a demissão do treinador Fabiano Ribeiro, o Magoo, após seis meses.

Magoo esteve à frente da comissão técnica do Suzano Vôlei desde o início da temporada 2023/24, no mês de junho. Desde então, o profissional comandou a equipe em 19 partidas, conquistando 12 vitórias e o vice-campeonato paulista, em outubro.

De forma interina, o auxiliar técnico Gerson Amorim, o Gersinho, assume o posto de treinador da equipe que disputa a Superliga 2023/24. Com experiências profissionais dentro e fora do Brasil, incluindo três anos no comando técnico do voleibol masculino do Sporting Clube de Portugal, o assistente integrou o grupo suzanense ainda nos primeiros trabalhos de pré-temporada e, agora, ocupará o posto de treinador principal do time profissional.

O Clube agradece o técnico Fabiano Ribeiro pelos meses de serviço, ressaltando ainda todo o apoio e parceria. Registramos nossa gratidão pelo trabalho desenvolvido e desejamos sucesso na continuidade da carreira.