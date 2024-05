Suzano Vôlei anuncia técnico Pedro Uehara, semifinalista da última Superliga

O Suzano Vôlei anunciou nesta segunda-feira (20/05) o técnico Pedro Uehara, o Peu, como seu primeiro reforço para a temporada 2024/25. O comandante chega ao Clube do Alto Tietê após uma temporada de destaque pelo Joinville Vôlei que, no comando do treinador de 46 anos, chegou à semifinal da Superliga em sua estreia na elite nacional.

Natural da capital paulista, Peu iniciou sua carreira em 2007 como auxiliar técnico da Unisul, passando por equipes como o Sesi-SP (atual Sesi Bauru), São Bernardo, Brasil Kirin (atual Vôlei Renata) e Sesc-RJ, chegando a trabalhar como auxiliar e estatístico da Seleção Brasileira Sub-23 no ano de 2017. Já a sua primeira experiência como técnico principal foi no Vôlei Um de Itapetininga (atual Vôlei São José) entre 2019 e 2022, alcançando resultados históricos como a semifinal da Superliga 2020/21.

Seu mais recente trabalho foi no Joinville Vôlei. Entre 2022 e 2024, Peu levou a equipe ao inédito título estadual em 2023 e fez história ao ascender da terceira divisão nacional a uma semifinal de Superliga em pouco menos de dois anos à frente da equipe catarinense, feito também obtido pelo Suzano entre 2021 e 2023. Os bons trabalhos do treinador foram determinantes para que ele fosse o escolhido para comandar o atual vice-campeão paulista.

Peu destacou o fato de que chegar a Suzano é motivo de muita honra não só pela história escrita no passado, mas também pela evolução do atual projeto que completa três anos em 2024. “O Suzano é o atual vice-campeão paulista, algo que comprova uma boa estrutura e a seriedade do projeto. Estou muito feliz com essa oportunidade, tenho certeza que junto dessa torcida apaixonada, o grupo vai lutar por coisas grandes nesta temporada que vem por aí”, disse o novo técnico suzanense.

O diretor executivo do Suzano Vôlei, André Chiang, destacou o fato de que Peu é um nome que tem o perfil ideal para a busca do 11º título paulista da cidade e para a terceira temporada consecutiva na primeira divisão nacional. “Nos últimos meses, fizemos um amplo trabalho de análise no mercado para montar nosso grupo e o Peu é um profissional de destaque para estar no comando da equipe. Nosso time para 2024 está fechado e, ao longo dos próximos dias, vamos apresentá-lo ao público por meio das nossas redes sociais”, afirmou.