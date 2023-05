Suzano Vôlei encerra temporada 22/23 com 27 vitórias em 37 partidas

Com o término da Superliga no último domingo (30/04), o Suzano Vôlei encerrou oficialmente a temporada 2022/23 com vitórias históricas, grandes públicos na Arena Suzano e a disputa de todas as semifinais possíveis no período. O Clube contou com patrocínio de empresas diversas como a Suzano S/A, com a marca Report, para estar entre os quatro melhores times do Estado e do País, disputando 37 partidas e somando 27 vitórias no processo.

Destes jogos, nove foram disputados pelo Campeonato Paulista, dois pela Copa Brasil e 26 pela Superliga. No primeiro certame, o Suzano Vôlei fez a melhor campanha da primeira fase do torneio, terminando na 3ª colocação geral. No mata-mata da Copa Brasil, realizado em Jaraguá do Sul-SC, a equipe conseguiu ser a primeira estreante a chegar no top-4 do torneio e, por fim, na principal competição da temporada, o Suzano tornou-se a primeira equipe na história a chegar na fase decisiva da Superliga enquanto estreante classificado por meio da Superliga B.

Somado a isso, o Suzano Vôlei também foi um importante contribuinte social por meio de sua torcida. Ao longo dos 16 jogos realizados na Arena durante a temporada, o Clube, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano, somou mais de cem toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados, conquistando uma média de público superior a 3 mil pessoas por partida. Inclusive, o time registrou alguns dos maiores públicos da modalidade no País, um deles no jogo 2 das semifinais da Superliga, quando mais de 7 mil torcedores estiveram no ginásio municipal.

De forma complementar, o bom desempenho da equipe também propiciou a inédita convocação de dois atletas do Clube para a Seleção Brasileira. O central Judson, eleito melhor jogador de sua posição na Superliga, e o ponteiro Daniel, foram convidados a integrar o selecionado do técnico Renan Dal Zotto para um período de preparação visando a disputa da Liga das Nações de Vôlei, em junho deste ano. O técnico Marcos Miranda também foi destaque, angariando o prêmio de melhor treinador da temporada.

A temporada de sucesso do clube suzanense é fruto da parceria com empresas patrocinadoras e que apoiam a equipe. O time conta com investimentos da Suzano S/A, por meio da marca Report; do Suzano Shopping; da Nadir Figueiredo; da NGN Engenharia e da Sanofi Farmacêutica. Também marcam presença as empresas Komatsu; UniPiaget; Radial Transportes; Assibraff; Supermercados Nagumo; MRV Engenharia; Renovar Saneamento; MRS Logística; Hospital Saint Nicholas; Ibar Refratários; Suzanlog Logística; TNT Energy Drink; Apollo Grill; R.R. Frutas e Legumes; Bananas Taíra; IMOT Sports e EliteBody, além das filiais da Smart Fit e do Subway do Suzano Shopping e da Prefeitura de Suzano, que também apoia a equipe em sua trajetória de êxitos.

Um dos principais trunfos do clube suzanense é o aporte da Suzano S/A, patrocinadora máster que estampa a marca Report nos materiais da equipe. “Estamos muito felizes em fazer parte dessa história. Há quase um ano, a Suzano retomou a parceria com o time de vôlei da cidade, o Suzano Vôlei, por meio da marca ‘Report’ e ver os resultados que a equipe está conquistando é maravilhoso. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e esse patrocínio reforça nossa missão de incentivar o esporte, inspirando a população na prática de ações que proporcionem mais qualidade de vida para garantir um futuro melhor”, destaca Alexandre Lanna, diretor de Operações Industriais das Unidades Suzano, Rio Verde e Limeira da empresa Suzano.

A parceria de destaque marcou a história do voleibol nacional na década de 1990 e tornou o Suzano Vôlei no grande destaque da temporada. Vale ressaltar, inclusive, que o município é um dos mais tradicionais no esporte em todo o País, sendo até hoje o maior campeão paulista com 11 conquistas e três títulos brasileiros conquistados em 1993, 1994 e 1997.

Segundo a supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, o desenvolvimento da equipe passa diretamente pelo apoio das empresas, uma vez que, sem elas, o projeto não teria chegado às fases decisivas nas disputas da temporada. “Considerando o Campeonato Paulista em 2022, a Copa Brasil deste ano e, agora, a Superliga, nós chegamos em todas as semifinais possíveis, algo que para um trabalho iniciante, com menos de dois anos de existência, é histórico. Isso só é possível graças ao aporte promovido por esses grandes parceiros que ajudam a levar o nome de Suzano aos holofotes do voleibol brasileiro mais uma vez. Vamos trabalhar para conquistar muito mais na próxima temporada”, constata.