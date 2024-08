Augusto Akio conquista medalha de bronze para o Brasil no skate masculino

Estreando nas Olimpíadas de Paris 2024, o skatista Augusto Akio (conhecido como Japinha), de 23 anos, conquistou a medalha de bronze para o Brasil no skate park masculino.

O skate brasileiro conquistou duas medalhas de bronze em Paris 2024, a primeira da Rayssa Leal no skate street feminino e a segunda com o Akio. É a 14ª medalha do Brasil, que agora conta com 2 ouros, 5 pratas e 7 bronzes.

Japinha cravou uma excelente última volta e garantiu a medalha, com uma pontuação de 91,85. Pedro Barros, prata em Tóquio 2020, terminou em quarto lugar, muito próximo do pódio, com 91,65. Luigi Cini ficou em sétimo lugar, com 76,89.

O australiano Keegan Palmer conquistou o bicampeonato olímpico, obtendo 93,11 na primeira volta. O americano Tom Schaar levou a prata, com 92,23 na segunda rodada.