Beatriz Souza conquista 1ª medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris

A judoca brasileira Beatriz Souza, de apenas 26 anos, fez história ao conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica nos Jogos de Paris. A atleta enfrentou a adversária Raz Hershko, de Israel, na final e garantiu a vitória com um wazaari nos primeiros segundos da luta. Essa é a primeira medalha de ouro do Brasil nas olimpíadas.

Com essa conquista, o judô se tornou a categoria com mais medalhas para o Brasil nestes jogos, somando um ouro, uma prata e um bronze. Na semi-final, Beatriz venceu a francesa Romane Dicko, número um do ranking, com um ippon no Golden Score, diante de uma plateia lotada de fãs da adversária.