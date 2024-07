Biden pede união e determina revisão da segurança no comício de Trump

O presidente Joe Biden condenou neste domingo (14) a tentativa de assassinato contra seu oponente republicano, Donald Trump, instou os norte-americanos a se unirem e determinou uma revisão sobre a segurança no comício onde Trump foi ferido.

Biden, que trava uma dura batalha eleitoral com o ex-presidente Trump, disse que falará ao povo norte-americano na noite deste domingo sobre a necessidade de união.

"A união é o objetivo mais difícil de todos, mas nada é mais importante do que isso neste momento -- a união. Vamos debater e discordar. Isso não vai mudar. Mas não vamos perder de vista quem somos como americanos", disse ele.

Biden afirmou que teve uma conversa curta, mas boa, com Trump na noite de sábado e que está “sinceramente grato por ele estar bem e se recuperando”.

Ele disse que determinou uma revisão da segurança em meio a dúvidas sobre como o atirador conseguiu se posicionar para abrir fogo contra Trump.

"Não há lugar na América para este tipo de violência ou qualquer violência nesse sentido. Uma tentativa de assassinato é contrária a tudo o que defendemos como nação - tudo", disse ele.

Horas depois do ataque na Pensilvânia, o Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos EUA, liderada pelos republicanos, convocou a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, para testemunhar em uma audiência marcada para 22 de julho.

Vítima fatal

No atentado contra Trump, duas pessoas ficaram gravemente feridas e uma morreu. Corey Comperatore tinha 50 anos e era bombeiro voluntário. Ele teria sido baleado quando se fez de escudo para proteger sua família durante o ataque, disse o governador do Estado, Josh Shapiro.

“O comício de Trump na Pensilvânia acabou com a vida do meu irmão, Corey Comperatore. O ódio por um homem tirou a vida do homem amávamos tanto”, disse a irmã da vítima em post publicado neste domingo. Comperatore deixou esposa e duas filhas.

Ele havia servido como chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township, de acordo com uma reportagem do Pittsburgh Post-Gazette.

Josh Shapiro esteve com a família de Comperatore e retransmitiu partes da conversa aos repórteres.“Corey morreu como um herói. Ele abraçou sua família para protegê-la ontem neste comício”, disse o governador. "Corey representava o melhor de nós."