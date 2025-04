Acidente envolvendo caminhão interdita Mogi-Dutra no sentido Mogi das Cruzes

A Rodovia Pedro Eroles (SP-88), conhecida como Mogi-Dutra, está interditada no sentido Mogi das Cruzes por conta de um acidente envolvendo um caminhão no km 48 da via.

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão perdeu o controle e ficou atravessado na via. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 7h40.

Os trabalhos por parte da PMRv e da Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, seguem para a liberação da via.

A concessionária disse que enviou viaturas de inspeção e guinchos para que o veículo seja removido a um ponto de apoio seguro.

Por volta das 9 horas, o congestionamento causado pelo acidente ia do km 48 ao km 41.