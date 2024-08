Brasil perde para os EUA e fica com a prata no futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

O Brasil ficou com a medalha de prata no futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024, após uma final disputada contra os Estados Unidos neste sábado (10). Em uma partida acirrada, a seleção brasileira foi superada pelas norte-americanas por 1 a 0, encerrando sua campanha com uma honrosa segunda colocação.

Disputada no Estádio Parc des Princes, a partida começou com o Brasil pressionando e buscando o gol desde os primeiros minutos. O Brasil fez um gol no primeiro tempo, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Apesar da derrota, a campanha do Brasil foi marcada por atuações brilhantes e por uma histórica vitória na semifinal contra a atual campeã do mundo, Espanha. O segundo lugar em Paris 2024 representa a terceira medalha olímpica da seleção brasileira em torneios de futebol feminino, após as pratas conquistadas em Atenas 2004 e Pequim 2008.