Comemorando os 76 anos do município, 'Festival de Música de Suzano' começa nesta quarta-feira

O “Festival de Música Suzano”, realizado pela Pilar Organizações, tem início nesta quarta-feira (02/04), comemorando os 76 anos da emancipação político-administrativa de Suzano com grandes shows para o público geral. Com expectativa de receber cerca de 100 mil pessoas ao longo de cinco dias de shows, o evento apresenta uma estrutura de última geração para acomodação do público no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), trazendo grandes nomes da música nacional para embalar uma verdadeira festa.

Com atrações para todos os gostos, as noites de festival, cuja abertura dos eventos será sempre às 18 horas, contará com pista totalmente coberta e área vip, tendo início justamente no dia do aniversário de Suzano com o cantor Belo, representante do pagode dos anos 90 e 2000 e autor de sucessos como “Reinventar” e “Pra Ver o Sol Brilhar”.

Na quinta-feira (03/04), é a vez da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano fazer bonito com o ritmo contagiante de “Notificação Preferida”, “Barulho do Foguete” e muitas outras. Já na sexta-feira (04/04), quem assume o palco do Suzano Music Festival é a boiadeira Ana Castela, sucesso entre o público mais jovem com a promessa de outro grande show que incluirá muita energia com sucessos como “Solteiro Forçado” e “Nosso Quadro”.

Após três dias de show, o final de semana ainda reserva outras duas atrações de primeira categoria. Os embalos de sábado à noite (05/04) ficam por conta da dupla Bruno & Marrone, grande sucesso entre os sertanejos do início dos anos 2000 com trilhas que embalaram romances como “Dormi na Praça” e “O Amor Está Aqui”. Por fim, encerrando os dias de atração no parque municipal, Samuel Rosa, ex-Skank, traz toda a variedade de seu repertório no domingo (06/04), incluindo composições próprias e clássicos do pop rock nacional, tais como “Vou Deixar”, “Jackie Tequila” e “Ainda Gosto Dela”.

Com a expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas em cada um dos shows, a Pilar Organizações está finalizando os últimos detalhes de toda uma estrutura que promete conforto e diversão a todos os presentes que garantem seus ingressos, seja por meio da troca social junto ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano, ou pelo site oficial do evento ( guicheweb.com.br/suzano ). Alguns dos atrativos e diferenciais do espaço fechado no Parque Max Feffer serão os espetáculos de luzes e filhos, além de praça de alimentação, parque de diversões, corredores acessíveis para Pessoas Com Deficiência (PCDs), banheiros instalados em locais estratégicos e grandes espaços para circulação.