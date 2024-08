Caixa começa a pagar nesta segunda-feira Bolsa Família de agosto

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio da Caixa Econômica Federal (CEF), começa nesta segunda-feira (19) o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás referentes ao mês de agosto.

De acordo com o MDS, o investimento do governo federal no pagamento do Bolsa Família neste mês é de R$ 14,12 bilhões. O programa de transferência de renda atenderá 20,76 milhões de famílias. Neste mês, o benefício médio é de R$ 681,09 por família.

O pagamento do Bolsa Família é feito de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário, com término previsto para 30 de julho.

As transferências são realizadas sempre em dias úteis.

Arte Agência Brasil

Para os beneficiários do Rio Grande do Sul, a Caixa Econômica Federal fará o depósito do benefício de agosto de 2024 a todos os beneficiários do estado no primeiro dia do pagamento, independentemente do número do NIS. E os beneficiários do estado já podem movimentar o recurso recebido.

O MDS adianta que os beneficiários dos municípios gaúchos terão o calendário unificado até dezembro deste ano, por causa da situação de calamidade pública que afetou o estado.

Auxílio Gás

Em agosto, mais de 5,64 milhões de famílias vão receber o Auxílio Gás no valor de R$ 102. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é de R$ 575,59 milhões.

O Auxílio Gás foi criado para diminuir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico. O valor do Auxílio Gás é pago bimestralmente e corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos (kg).

Do total de pessoas alcançadas pelo programa federal, em agosto, 58,2% são do sexo feminino. A região com maior número de beneficiados é a Nordeste, com 2,61 milhões de famílias contempladas, em um investimento de mais de R$ 267 milhões. Em seguida vem a Região Sudeste, com mais de 1,87 milhão de lares e R$ 191 milhões em repasses.

No Norte, são 537,16 mil famílias, que juntas recebem R$ 54,79 milhões. Já na Região Sul, são 398,43 mil famílias, em um investimento de R$ 40,64 milhões. No Centro-Oeste, as mais de 216,8 mil famílias somam R$ 22,11 milhões em repasses.

Para os beneficiários de 508 municípios de quatro estados em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal, o pagamento do Auxílio Gás também será antecipado para o primeiro dia do calendário de pagamento, sem a necessidade de escalonamento conforme o NIS.

Dos 508 municípios, 497 municípios são do Rio Grande do Sul. O calendário unificado vale também para três cidades do Paraná. E devido à situação de vulnerabilidade ampliada do povo indígena yanomami, os beneficiários do Auxílio Gás de cinco municípios de Roraima e três do Amazonas, podem movimentar a parcela de agosto. A lista das cidades está disponível no site do MDS.

As famílias beneficiárias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem e, também, pelo telefone 111.

Como sacar

Os beneficiários podem movimentar os valores e fazer pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência bancária para o saque do benefício.

O cartão de débito também pode ser usado para compras em estabelecimentos comerciais e correspondentes do Caixa Aqui. Os recursos podem ser movimentados em casas lotéricas, além das agências do banco público.

Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão com identificação biométrica, com a digital cadastrada previamente. O beneficiário também pode fazer pagamentos via Pix com os recursos.

Outras informações sobre o pagamento do Bolsa Família podem ser consultadas no site da Caixa.