Desaparecida há 4 dias, Maria Luiza é localizada no Rio de Janeiro e passa bem

Os dias de angústia para os familiares da estudante Maria Luiza de Sousa Capetini, de 12 anos, terminaram. A menina foi encontrada na noite deste domingo (21) no Rio de Janeiro e está bem.

A família buscava informações sobre o paradeiro da adolescente desde quarta-feira (17), após a menina sair da Escola Estadual Olzanetti Gomes, na Vila Andeyara, em Ferraz de Vasconcelos.

A procura pela jovem mobilizou todo o Alto Tietê, com pedidos de ajuda nas redes sociais. Maria Luiza foi vista pela última vez por volta das 18h20, após deixar a escola.

Ela teria seguido em direção à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de Ferraz.

Pai e mãe estariam se deslocando para o Rio de Janeiro para se encontrar com a filha. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Maria Luiza aparece dizendo que está bem no Rio de Janeiro, ao lado de uma amiga.

MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS

A busca pela estudante também teve mobilização da prefeita Priscila Gambale, de Ferraz, e do prefeito Saulo Souza, de Poá, que na noite deste domingo postaram nas redes sociais que a adolescente havia sido encontrada.