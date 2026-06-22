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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Região

Desaparecida há 4 dias, Maria Luiza é localizada no Rio de Janeiro e passa bem

Família buscava informações sobre o paradeiro da adolescente desde quarta-feira (17), após a menina sair da Escola Estadual Olzanetti Gomes, na Vila Andeyara, em Ferraz de Vasconcelos

21 junho 2026 - 22h58Por De Ferraz
Maria Luiza foi localizada no Rio de Janeiro e está bemMaria Luiza foi localizada no Rio de Janeiro e está bem - (Foto: Reprodução redes sociais)

Os dias de angústia para os familiares da estudante Maria Luiza de Sousa Capetini, de 12 anos, terminaram. A menina foi encontrada na noite deste domingo (21) no Rio de Janeiro e está bem.  

A família buscava informações sobre o paradeiro da adolescente desde quarta-feira (17), após a menina sair da Escola Estadual Olzanetti Gomes, na Vila Andeyara, em Ferraz de Vasconcelos.

A procura pela jovem mobilizou todo o Alto Tietê, com pedidos de ajuda nas redes sociais. Maria Luiza foi vista pela última vez por volta das 18h20, após deixar a escola. 

Ela teria seguido em direção à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de Ferraz.

Pai e mãe estariam se deslocando para o Rio de Janeiro para se encontrar com a filha. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Maria Luiza aparece dizendo que está bem no Rio de Janeiro, ao lado de uma amiga.

MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS

A busca pela estudante também teve mobilização da prefeita Priscila Gambale, de Ferraz, e do prefeito Saulo Souza, de Poá, que na noite deste domingo postaram nas redes sociais que a adolescente havia sido encontrada.

 

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