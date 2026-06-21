Desaparecimento de Maria Luiza completa 4 dias e mobiliza Alto Tietê para encontrar pistas da jovem

O desaparecimento da estudante Maria Luiza de Sousa Capetini, de 12 anos, completou quatro dias neste domingo (21). A família busca informações sobre o paradeiro da adolescente, que desapareceu na quarta-feira (17), após sair da Escola Estadual Olzanetti Gomes, na Vila Andeyara, em Ferraz de Vasconcelos.

A procura da jovem mobiliza todo o Alto Tietê com pedidos de ajuda.

A menina foi vista pela última vez por volta das 18h20, após deixar a escola. Ela teria seguido em direção à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de Ferraz.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Maria Luiza pode entrar em contato com a mãe, Júlia Capetini, pelo telefone (11) 91093-4736, ou com o pai, Fernando Capetini, pelo número (11) 99637-1950.

PREFEITOS PRISCILA GAMBALE E SAULO SOUZA

A tentativa de encontrar a estudante também recebeu mobilização da prefeita Priscila Gambale (Ferraz) e do prefeito Saulo Souza (Poá).

Neste domingo, a prefeita de Ferraz disse que “nos últimos dias, circularam mensagens nas redes sociais informando que Maria Luiza de Sousa Capetini, de 12 anos, teria sido encontrada”. Segundo ela, a própria família esclareceu que essa informação não é verdadeira. “Também é falsa a informação de que ela teria sido vista na estação da Luz”, acrescentou.

“Por isso, reforço este pedido de ajuda à população. Desde o desaparecimento, estamos em contato com a família e acompanhando o caso”, acrescentou.

Segundo informações dos familiares e imagens fornecidas pela Central de Monitoramento, Maria Luiza foi vista pela última vez entrando na estação da CPTM após sair da Escola Olzanetti Gomes, na região da Vila Andeyara. A Secretaria Municipal de Segurança de Ferraz também mantém contato com a Polícia Militar, compartilhando imagens e informações que possam contribuir com as buscas.

“Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser comunicada pelos telefones (11) 98865-9815, (11) 99873-2580 ou diretamente à Polícia Militar pelo 190”, informou a prefeita, acrescentando mais três outros números para quem tiver informações.

O prefeito Saulo Souza (Poá) disse que a família está vivendo momentos de muita angústia e precisa da nossa ajuda e orações. “Maria Luiza de Sousa Capetini, de apenas 12 anos, continua desaparecida desde a tarde de terça-feira (17/06), em Ferraz de Vasconcelos. Ela foi vista pela última vez por volta das 18h20, ao sair da Escola Olzanetti Gomes, usando calça legging preta e camiseta preta. Ela é ex-aluna da Escola Estadual Elias Zugaib em Poá, possui familiares e amigos em nossa cidade”, disse Saulo.





“Cada minuto é importante. Um compartilhamento, uma informação ou uma simples atenção ao redor pode ajudar Maria Luiza a voltar para casa e reencontrar sua família”, acrescentou.