Estudante de Suzano fica entre os 20 finalistas do 'Profissão Repórter Procura'

A estudante de Suzano, Laura Serafim, ficou entre os 20 finalistas do edital Profissão Repórter Procura, o novo quadro do Fantástico, da Rede Globo, que busca acompanhar a jornada de novos talentos no jornalismo. A jovem, de 24 anos, chegou até a etapa final do projeto, mas infelizmente não ficou entre os seis estudantes escolhidos para continuar na fase de treinamento com o jornalista Caco Barcellos. O resultado da nova fase foi divulgado nesta terça-feira (16).

Para Laura, a experiência foi desafiadora desde o início, quando os candidatos precisaram encontrar uma pauta sobre manifestação cultural brasileira e realizar uma reportagem de até dois minutos. “Escolhi literatura como cultura popular e fiz a reportagem sobre o livro ‘O Cortiço’, de Aluísio Azevedo”, disse. Ela contou ainda que “consegui encontrar uma forma de explicar a história e relacionar com a desocupação da Cracolândia, que aconteceu em maio de 2025”. Com esperança de encontrar alguns caminhos abertos no futuro, a estudante diz ser grata por ter participado.

“Foi uma experiência maravilhosa e uma oportunidade única. Isso só reforçou e me lembrou do que eu realmente quero para mim como profissional. Além disso, me fez refletir sobre a importância do jornalismo em pautas como a que eu escolhi e fiquei muito inspirada em continuar fazendo jornalismo”. Agora o próximo passo para Laura é entregar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na faculdade, se formar e continuar trabalhando. “Não sei quais foram os critérios de escolha dos candidatos finais, mas se a equipe do programa tivesse me dito o que melhorar eu com certeza teria feito diferente. Um dia espero realizar o meu sonho de trabalhar na televisão”, concluiu.