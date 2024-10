Câmara de Itaquá atinge 31,5% de renovação de vereadores

A Câmara de Itaquaquecetuba atingiu 31% de renovação e terá seis novos vereadores a partir de 2025. Das 19 cadeiras da Casa de Leis, 13 parlamentares foram reeleitos na cidade no pleito deste domingo (6). As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os seis novos eleitos são: Maria Cristina Perpetuo (PL), Arnô Cabelereiro (PL), Colega (PSB), Professor Francisco (PSD), Romualdo TVR (PSB) e Gustavo (PT).

Na ordem, os 19 candidatos que conquistaram vaga no Legislativo foram: David Neto (PL), com 8.762 votos; Edson Moura (PL), com 5.177 votos; Xandão (PL), com 4.809 votos; Dr. Roque, com 4.525 votos; Lessandra da Paiol (PODE), com 4.509 votos; Cantor Sidney Santos (PL), com 3.829 votos; Diego Estilo Raro (MDB), com 3.807 votos; Maria Cristina Perpetuo (PL), com votos 3.639; Cesinha da Associação (PL), com 3.384 votos; Professor Gilberto Tico (PL), com 2.877 votos; Fabio do Açougue (Republicanos), com 2.801 votos; Arnô Cabelereiro (PL), com 2.709 votos; Cowboy Edimar (MDB), 2.348 votos; Mané Barranco (MDB), com 2.336 votos; Luiz Coutinho (Republicanos), com 2.286 votos; Colega (PSB), com 2.162 votos; Professor Francisco (PSD), com 2.150 votos; Romualdo TVR (PSB), com 2.058 votos; e Gustavo (PT), com 1.361 votos.