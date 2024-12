Consumidor deve gastar até R$ 300 com presentes; vendas vão crescer 9%

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano estimou um aumento de cerca de 9% nas vendas de Natal no comércio suzanense. O preço médio dos presentes deve ser de R$ 200 a R$ 300 por pessoa, de acordo com a associação.

A instituição disse que a expectativa é de que existam resultados mais positivos para o comércio neste fim de ano. A ACE afirmou que a cidade deve seguir a estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), que apontou um aumento de 9% nas vendas do estado.

O movimento no comércio local está se intensificando com o passar dos dias, mas as datas de pico devem começar nesta sexta-feira (20). “Devemos ter uma alta entre o dia 20 e a véspera de Natal, no dia 20. Podemos esperar resultados ainda melhores à medida que nos aproximamos do dia 25”, disse a associação.

A ACE explicou, ainda, a importância do Natal para o comércio. “O Natal é a principal data do calendário comercial por abranger todos os públicos, afinal, ao contrário de outras datas de grande movimentação, como o Dia das Mães, o Dia dos Pais e a Páscoa, não há um foco específico para os presenteados, visto que os familiares, namorados e até amigos trocam presentes entre si, independentemente do nível de parentesco”.

Presentes e endividamento

De acordo com a associação, o preço médio que cada consumidor deve ter com os presentes ficará entre R$ 200 e R$ 300. Os itens mais procurados devem ser roupas e calçados, acessórios de moda, brinquedos, jogos, eletroeletrônicos e eletroportáteis.

A ACE recomendou aos munícipes que tenham cuidado para não se endividarem nas festas de fim de ano.

“Não apenas nas festas de dezembro, como ao longo de todo o ano, recomendamos que os munícipes tenham cuidado e atenção ao comprar presentes e investir, evitando o impulso de fazer compras além do orçamento e da possibilidade de pagamento”, finalizou a associação.