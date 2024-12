CPTM inicia a 'Operação Natal' com reforço em horários de pico na região

A CPTM implantou a "Operação Natal" na Estação Brás para atender ao aumento na movimentação de pessoas neste período intenso de compras que antecede as festas de fim de ano. O esquema especial entrou em vigor no dia 16 de novembro.

Durante os próximos fins de semana até 24 de dezembro, a estratégia operacional será adotada na Estação Brás, que atende as linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira, e é um dos principais acessos à região de um importante polo comercial de economia popular da capital paulista. A estação recebe aproximadamente 260 mil passageiros diariamente e, durante o período de Natal, em dias úteis, há um aumento significativo em torno de 30% na demanda. Aos fins de semana este número pode chegar a 1 milhão de passageiros.

Para garantir a fluidez dos deslocamentos, neste ano, a estratégia operacional contempla várias ações, como ampliação do horário de pico, aumento do número de colaboradores operacionais e de segurança nas plataformas, além de implementar sinalização direcional e orientação por avisos sonoros. "Estamos priorizando a dinâmica da movimentação, ampliando ações que garantam rapidez e segurança do passageiro", explica Vagner Rodrigues, gerente de operação da CPTM.

Com objetivo de garantir a agilidade na entrada à estação, foram instalados três novos bloqueios no saguão principal, totalizando 27 catracas. A saída da estação será feita pela lateral que dá acesso direto ao Largo da Concórdia.

Os passageiros também serão orientados por uma nova comunicação visual e avisos sonoros, com dicas para uma viagem segura e confortável. Entre as dicas, os passageiros serão orientados a adquirir os bilhetes antecipadamente para agilizar o embarque.