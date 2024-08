Dora Varella leva 4º lugar inédito para Brasil no skate park feminino

As mulheres deram um show no parque urbano da Praça de La Concorde, na final do skate park nos Jogos Olímpicos de Paris. A final da modalidade foi de alto nível, com a decisão das medalhas de ouro, prata e bronze sendo definidas na última rodada, com notas acima dos 90 pontos. A brasileira Dora Varella conquistou uma inédita quarta colocação na final da prova, com nota 89,14.

Na primeira volta, Dora conseguiu a boa nota de 85.06, e fechou a rodada na terceira posição geral. Na segunda volta Dora arriscou mais, e acabou sofrendo uma queda na parte final. A nota foi menor do que a primeira, 77.62. Ao fim da segunda roda a brasileira caiu para a quinta posição. A terceira e última tentativa foi a melhor da skatista de São Paulo. Fazendo uma volta de alto nível, ela conquistou a nota 89.14, a melhor dela na competição olímpica. Essa avaliação foi acima da maior nota concedida na fase de classificação – 88.07 para a japonesa Cocona Hiraki.

O pódio do skate park feminino foi ocupado por adolescentes. A medalha de ouro ficou com a australiana Arisa Trew, de 14 anos, que na última volta conquistou a nota 93.18, a melhor do dia. A prata foi para a japonesa Cocona Hiraki, de 15 anos, com 92.63. E o bronze ficou com a britânica Sky Brown, que aos 16 anos é um dos rostos mais da modalidade. A britânica obteve 92.31 como melhor nota. Hiraki e Brown repetiram as posições no pódio conquistadas na Olimpíada de Tóquio (2021).

Dora Varella tem 23 anos e é natural de São Paulo. Ela foi bicampeão brasileira nos STU (2020 e 2021) e ocupa a 9ª posição no ranking mundial. Esta foi a segunda final olímpica da paulista. Nos Jogos da capital japonesa a brasileira terminou na sétima posição.

A previsão é que as competições de skate terminem amanhã (7), com as provas do park masculino. As eliminatórias serão a partir das 7h30 e a final será às 12h30. O Brasil terá três representantes: Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros, medalhista de prata nesta prova na Olimpíada de Tóquio (2021).