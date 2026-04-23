Prefeitura convoca comerciantes para consulta pública sobre obra no calçadão da XV de Novembro

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará, no próximo dia 6 de maio, uma consulta pública voltada aos comerciantes da Avenida XV de Novembro. O encontro tem como objetivo apresentar o projeto de reforma do calçadão e esclarecer dúvidas sobre a execução das obras.

A reunião acontecerá às 9 horas, na Associação Comercial de Ferraz, e será um espaço aberto para diálogo, onde os comerciantes poderão conhecer os detalhes da intervenção, entender o cronograma previsto e os impactos durante a realização dos trabalhos.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e a participação dos comerciantes nas ações que impactam diretamente o desenvolvimento econômico da região central da cidade.

A obra no calçadão da XV de Novembro faz parte das ações de requalificação urbana, com o objetivo de melhorar a infraestrutura, a mobilidade e proporcionar um ambiente mais adequado para comerciantes e consumidores.

A Prefeitura destaca a importância da participação dos comerciantes nesse processo, contribuindo para o alinhamento das ações e o sucesso do projeto.