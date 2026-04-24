Prefeito vistoria montagem das salas da Fatec de Suzano durante fase final de obras

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, vistoriou nesta sexta-feira (24/04) a montagem das salas do campus Suzano da Faculdade de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo, para conferir os detalhes da fase final das obras que garantiram a entrega do equipamento, prevista para o fim do primeiro semestre deste ano.

A unidade, que está sendo implantada pelo governo estadual na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, ao custo de aproximadamente R$ 24 milhões, deverá receber 160 alunos já em 2026, cerca de 480 a partir de 2027 e mais de mil em até cinco anos.

Os estudantes dos cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores serão acomodados num prédio moderno, com 4,1 mil metros quadrados, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios de informática, biblioteca, sala maker e espaços administrativos, cuja gestão ficará sob responsabilidade da autarquia estadual Centro Paula Souza.

Todas as informações sobre o processo final dos trabalhos no equipamento foram compartilhados não só com o chefe do Executivo como também com o vice-prefeito Said Raful e com o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione.

A visita foi conduzida pelo coordenador de implantação da Fatec Suzano, Fernando Juabre, e pelos coordenadores de curso, Rogério Bezerra (Redes de Computadores) e Daisy Éboli (Gestão da Produção Industrial), assim como pela chefe de serviços administrativos e financeiros da unidade, Dulcelina Campos.

Na oportunidade, foi discutido o avanço que será proporcionado para a educação na cidade com o equipamento que está para ser inaugurado neste local. Além da estrutura voltada para a educação de nível superior, já se projeta uma modalidade chamada de “Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS)”.

Esse sistema permitirá que o aluno ingresse, por meio de um processo seletivo, já no início do ensino médio, para fazer um curso médio técnico, e siga direto para o curso superior, garantindo uma formação completa na unidade e se colocando apto para o mercado de trabalho.

A conquista é fruto de um trabalho que foi iniciado ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que viabilizou os investimentos do governo paulista por meio das tratativas junto ao governador Tarcísio de Freitas, com apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, e do deputado federal Marcio Alvino.

O prefeito destacou que a Fatec Suzano será um marco para o município. “Proporcionaremos cursos que estão totalmente alinhados com as exigências do mundo moderno, a partir dos conhecimentos aprofundados na área da tecnologia e aplicados ao segmento industrial. Pudemos conferir que as salas estão sendo preparadas com muito cuidado para que todos tenham o melhor aprendizado e possam ser capacitados para seguir suas carreiras profissionais”, ressaltou Pedro Ishi.