Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 25 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Vice-prefeito visita fábrica de bebidas na região do Raffo

Instalada no município desde 2018, a empresa passou recentemente por um processo de expansão e dobrou sua estrutura, aumentando a capacidade de produção

25 abril 2026 - 13h50Por da Reportagem Local
Instalada no município desde 2018, a empresa passou recentemente por um processo de expansão e dobrou sua estrutura, aumentando a capacidade de produçãoInstalada no município desde 2018, a empresa passou recentemente por um processo de expansão e dobrou sua estrutura, aumentando a capacidade de produção - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O vice-prefeito de Suzano, Said Raful, esteve nesta sexta-feira (24/04) em visita à fábrica da cervejaria ZEV, localizada na região do Raffo, representando o prefeito Pedro Ishi. Instalada no município desde 2018, a empresa passou recentemente por um processo de expansão e dobrou sua estrutura, aumentando a capacidade de produção.

A agenda teve como objetivo conhecer de perto as operações e reforçar o diálogo com o setor produtivo local. Durante a visita, ele foi recebido pelo proprietário da marca, Mikhail Ganizev, com quem acompanhou as instalações e os avanços da empresa. A ZEV mantém participação frequente em eventos da cidade e segue contribuindo com a geração de emprego, renda e o fortalecimento do setor produtivo local.

“É uma satisfação acompanhar de perto o crescimento de empresas instaladas em Suzano, que investem na ampliação de suas atividades e contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico do município, com geração de oportunidades e fortalecimento do setor produtivo”, afirmou Said Raful.

Deixe seu Comentário

Leia Também

CCMI completa nove anos e chega a marca de mil idosos atendidos por semana
Suzano

CCMI completa nove anos e chega a marca de mil idosos atendidos por semana

Verba de segurança aumenta 26,3% com investimento de R$ 226,9 milhões
Cidades

Verba de segurança aumenta 26,3% com investimento de R$ 226,9 milhões

Suzano celebra Dia Nacional da Libras com evento e curso para servidores
Cidades

Suzano celebra Dia Nacional da Libras com evento e curso para servidores

Akimatsuri supera expectativas e recebe 161 mil visitantes em sua 39ª edição
Cultura

Akimatsuri supera expectativas e recebe 161 mil visitantes em sua 39ª edição

Prefeito vistoria montagem das salas da Fatec de Suzano durante fase final de obras
Cidades

Prefeito vistoria montagem das salas da Fatec de Suzano durante fase final de obras

'Baby, me Leva!' marca presença em evento no Parque Max Feffer neste domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' marca presença em evento no Parque Max Feffer neste domingo