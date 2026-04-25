Vice-prefeito visita fábrica de bebidas na região do Raffo

O vice-prefeito de Suzano, Said Raful, esteve nesta sexta-feira (24/04) em visita à fábrica da cervejaria ZEV, localizada na região do Raffo, representando o prefeito Pedro Ishi. Instalada no município desde 2018, a empresa passou recentemente por um processo de expansão e dobrou sua estrutura, aumentando a capacidade de produção.

A agenda teve como objetivo conhecer de perto as operações e reforçar o diálogo com o setor produtivo local. Durante a visita, ele foi recebido pelo proprietário da marca, Mikhail Ganizev, com quem acompanhou as instalações e os avanços da empresa. A ZEV mantém participação frequente em eventos da cidade e segue contribuindo com a geração de emprego, renda e o fortalecimento do setor produtivo local.

“É uma satisfação acompanhar de perto o crescimento de empresas instaladas em Suzano, que investem na ampliação de suas atividades e contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico do município, com geração de oportunidades e fortalecimento do setor produtivo”, afirmou Said Raful.