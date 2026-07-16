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Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
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Educação

Educação financeira pode ser incluída no currículo escolar

Proposta aprovada no Senado abrange ensinos fundamental e médio

16 julho 2026 - 09h59Por Agência Brasil
Proposta aprovada no Senado abrange ensinos fundamental e médioProposta aprovada no Senado abrange ensinos fundamental e médio - (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A inclusão da educação financeira como tema no currículo dos ensinos fundamental e médio foi aprovada nesta quarta-feira (15), no plenário do Senado Federal. 

O projeto de lei, aprovado na forma de texto alternativo da senadora Teresa Leitão (PT-PE), estabelece que o tema será ensinado de forma transversal em disciplinas já existentes, como matemática, história e geografia, ao longo de toda a formação escolar.

Pela proposta, a educação financeira, que já faz parte da Base Nacional Comum Curricular desde 2017, está agora prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando sua aplicação mais obrigatória. Cada escola terá autonomia para incluir o tema em seu projeto pedagógico de acordo com a sua realidade local, evitando a sobrecarga dos alunos.

A relatora ampliou o texto original para incluir também a promoção da educação fiscal, previdenciária e securitária por parte do poder público. Com isso, os alunos também vão aprender sobre a importância dos impostos para o financiamento de serviços públicos, além de entender o funcionamento da previdência social e dos seguros.

Por ter sido modificado no Senado, o texto agora voltará à Câmara para última análise.

 

*Com informações da Agência Senado.