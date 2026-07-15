Férias escolares contam com programação especial no Alto Tietê

Com o início das férias escolares, as cidades do Alto Tietê ampliaram a programação voltada às crianças, adolescentes e suas famílias. Parques, equipamentos culturais, atividades esportivas e espaços de lazer estarão disponíveis ao longo do mês de julho, com opções gratuitas que vão desde oficinas e torneios até visitas a pontos turísticos e áreas de convivência.



Em Suzano, é possível frequentar o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 - Centro). O local é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e em alguns sábados para eventos específicos, das 10 às 17 horas. Também é possível fazer uma visitação especial, que inclui apresentação de uma peça de teatro sobre a origem da cidade e passeio guiado por 11 ambientes temáticos e interativos. Os interessados podem fazer agendamento pessoalmente ou pelo telefone (11) 4748-6949.



O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), também é uma opção de lazer na cidade. O espaço conta com área para piquenique, pista de caminhada e ciclismo, playground, quadra de futsal, piscina para aulas de natação e hidroginástica. O local também partilha do acesso ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, área conhecida pela estufa e pelo minhocário, canteiros com espécies de mudas floríferas e frutíferas, orquidário e, principalmente, o Jardim Oriental, com árvore cerejeira e um lago com pedras, fonte e peixes.



Embora as atividades pedagógicas sejam interrompidas durante o recesso, o tempo também será importante para que as equipes realizem melhorias nas escolas. Algumas passarão por trabalhos de manutenção, como pintura e pequenos reparos, executados com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDM), bem como por capinação. A programação de atividades da Secretaria Municipal de Cultura para o mês de julho pode ser conferida no link: https://suzano.sp.gov.br/cultura/agenda-cultural-2.



Mogi das Cruzes contará com pontos turísticos abertos à população de forma gratuita, como o Parque Centenário, o Parque da Cidade, o Ginásio Professor José Carlos Miller da Silveira - Tuta, o Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, o Ginásio Deputado Paulo Kobayashi, Centro Esportivo de Jundiapeba e o Parque Airton Nogueira.



Nesta semana, o Parque da Cidade terá uma programação especial de atividades. Do dia 13 ao dia 17 de julho, das 9 às 11 horas, serão realizadas gincanas com jogos lúdicos para as crianças. Já no período da tarde, das 13 às 15 horas, os adultos e idosos poderão participar de aulas de pilates.



No dia 15 de julho, também no Parque da Cidade, será realizado um aulão de boxe a partir das 7h30, voltado a todas as idades, enquanto às 14h30, será a vez de uma atividade de basquete 3 x 3. Já no dia 17, o beach tennis tomará conta do parque, com o Torneio 60+ da modalidade.



O Parque Centenário também terá programação para a próxima semana. No dia 16 de julho, das 11 às 12 horas, o local receberá aulas de karatê adaptado, enquanto no dia 17 será a vez de atividades de piquenique, das 9 às 12 horas.



Fechando a semana, o dia 18 de julho terá uma programação intensa com a realização do Festival de Futsal Masculino e Feminino, das 8 às 18 horas, no Ginásio Professor José Carlos Miller da Silveira - Tuta. Já o Parque da Cidade terá atividades de futebol de botão e tênis de mesa, ambas das 9 às 12 horas, e de capoeira, a partir das 10h30.



As atividades de férias prosseguem até o final do mês de julho. Mais informações sobre a programação podem ser obtidas pelo telefone 4798-5005 ou pelo WhatsApp (11) 4798-5097.



Já na cidade de Itaquaquecetuba, o recesso nas escolas se estenderá até o dia 27 de julho. Contemplando mais de 40 mil alunos. Nesse intervalo, as creches municipais e subvencionadas manterão, mesmo sem atividades letivas, a rotina de cuidados, alimentação e atividades recreativas.



A Secretaria de Educação promoverá, nos dias 23 e 24 de julho, das 13 às 17 horas, a 9ª edição do Quintal da Criança, no prédio da Logística do Transporte Escolar (avenida Uberaba, 168, Vila Virgínia). As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho pelo link https://shre.ink/quintaldacrianca.



Durante as férias, crianças e famílias também podem aproveitar o Parque Ecológico Mário do Canto, que oferece brinquedos temáticos, gira-gira acessível, parede de escalada, tirolesa, balanços, trampolim, quadras esportivas e lago. O parque está localizado na rua Cabrália Paulista, 100, Estação, e funciona diariamente, das 7 às 17 horas.



A Prefeitura de Arujá, por sua vez, informou que os espaços públicos de lazer do município permanecerão abertos normalmente durante o período de férias escolares e são opções de entretenimento e convivência.



Entre as alternativas disponíveis estão o Parque dos Ipês, o Parque Cidade Natureza, localizado no Jordanópolis, e o Bosque do Real, que seguem com funcionamento regular ao longo do mês. Os locais contam com áreas verdes, espaços para caminhada, recreação e contato com a natureza.



Em Salesópolis, durante asférias, estudantes e famílias podem aproveitar para conhecer os diversos atrativos da Estância Turística de Salesópolis. Entre as opções estão a visita à nascente do Rio Tietê, cachoeiras, trilhas, espaços públicos e áreas de lazer, proporcionando momentos de contato com a natureza, lazer e turismo.



Em Guararema, haverá recesso escolar para os alunos entre 8 e 19 de julho. No período, haverá a capacitação Jornada de Educação para os profissionais, nos dias 16 e 17 de julho. A merenda escolar será mantida para os alunos da Educação Infantil que frequentarem as aulas durante o recesso escolar.



As crianças também podem aproveitar a estrutura dos parques e pontos turísticos da Estância Turística de Guararema, como o Parque do Lago, um espaço voltado à preservação ambiental, à educação ecológica e ao turismo sustentável.