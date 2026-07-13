Obras na rua Guilherme Garijo avançam com aplicação de asfalto em cerca de um quilômetro

A Prefeitura de Suzano segue avançando com as obras que estão sendo executadas na rua Guilherme Garijo ao concluir, nesta segunda-feira (13/07), a etapa de aplicação de asfalto em cerca de um quilômetro da via, justamente o trecho final para quem sai da cidade, ligando a região norte ao município de Mogi das Cruzes.

O serviço implementado nesta oportunidade foi precedido de troca de solo, fresagem, revisão de guias e sarjetas, e intervenções no sistema de drenagem, que prepararam a rua para receber a nova camada asfáltica, proporcionando mais resistência, estabilidade e durabilidade, de forma que seja fortalecida a capacidade de suporte, em função da carga dos veículos pesados que circulam por este acesso.

Com as atividades desta semana, a administração municipal alcança quase 30% de conclusão do projeto que está sendo colocado em prática, que conta com 3,69 quilômetros de extensão em cada um dos sentidos. Neste primeiro momento, além das atividades na própria rua, também estão sendo feitas obras na calçada.

Os esforços que estão sendo empenhados na Guilherme Garijo se justificam pela importância estratégica da via, que é utilizada não só por moradores dos bairros Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Graziela, como também por motoristas que trafegam em direção às rodovias Mogi-Dutra (SP-88), Ayrton Senna (SP-70), Presidente Dutra (BR-116) e Mogi-Bertioga (SP-98).

As intervenções estão sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda, sendo viabilizadas por meio de um investimento de R$ 9.372.342,90. A expectativa é de que todas as etapas previstas para a conclusão do projeto, nos 2,6 quilômetros que ainda faltam receber o novo asfalto, sejam finalizadas até o fim deste ano.

Vale destacar que paralelamente à atuação na rua, também estão previstas atividades que garantirão a construção de passeios neste outro trecho, que serão complementados por trabalhos de zeladoria, sinalização e revisão da iluminação pública.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que a prefeitura promoverá uma frente ampla de ações para garantir as melhorias que precisam ser feitas nesta via. “Vamos cumprir todas as etapas necessárias para requalificar a estrutura da rua Guilherme Garijo, para aprimorar as condições de deslocamento e preparar o terreno para aumentar a durabilidade da rua, que recebe um movimento intenso de veículos não só de moradores de Suzano como de outras cidades”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito reforçou que a obra é uma conquista para a cidade. “Estivemos empenhados para garantir a ordem de serviço que pudesse viabilizar as intervenções na rua Guilherme Garijo. Demonstramos a todos a importância deste acesso para Suzano e reforçamos o pleito que garantiu o suporte necessário ao projeto. Agora podemos celebrar o avanço dos trabalhos, que transformarão a mobilidade na região norte, beneficiando toda a população”, pontuou o chefe do Executivo municipal.