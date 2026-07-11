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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Qualificação

Saspe abre inscrições para curso de 'Educação Financeira' nesta segunda-feira

Formação gratuita será realizada em parceria com o campus Suzano do IFSP e contará com 40 vagas para aulas presenciais no período da noite

11 julho 2026 - 13h55Por de Suzano
Formação gratuita será realizada em parceria com o campus Suzano do IFSP e contará com 40 vagas para aulas presenciais no período da noiteFormação gratuita será realizada em parceria com o campus Suzano do IFSP e contará com 40 vagas para aulas presenciais no período da noite - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) inicia na próxima segunda-feira (13/07) as inscrições para o curso gratuito de “Educação Financeira – Gestão de Finanças Pessoais”, promovido em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Suzano. Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas para a formação, que integra o eixo de Administração, Gestão e Carreira.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede do Saspe, localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. A capacitação terá início em 11 de agosto e seguirá até 28 de setembro, com carga total de 40 horas, distribuídas ao longo de oito semanas.

As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, no período da noite, das 19 horas às 21h30. A programação foi organizada para apresentar conhecimentos fundamentais sobre organização financeira, juros, controle de receitas e despesas, fluxo de caixa e noções iniciais sobre investimentos.

Nas cinco primeiras semanas, o conteúdo será dividido entre os módulos de “Juros”, às terças-feiras, e “Controle e Fluxo de Caixa”, às quintas-feiras. Já nas três semanas finais, os participantes terão aulas sobre “Investimentos”, às terças e quintas-feiras.

O curso tem como objetivo capacitar os participantes sobre educação financeira no dia a dia, favorecendo o planejamento e o controle financeiro em relação ao uso do dinheiro.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a iniciativa amplia o acesso da população a conhecimentos práticos e importantes para a organização da vida financeira. “A Educação Financeira é uma ferramenta essencial para que as pessoas consigam planejar melhor seus recursos, organizar seus gastos e tomar decisões com mais segurança. Essa parceria com o Instituto Federal fortalece o trabalho do Saspe em oferecer cursos que tenham impacto direto na rotina e na qualidade de vida dos participantes”, afirmou.

Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas diretamente no Saspe, onde o atendimento será realizado de forma presencial.

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