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Jornal Diário de Suzano - 17/09/2026
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Nacional

Fundação Pró-Sangue alerta para baixo estoque e faz apelo a doadores

Redução aconteceu por período de resguardo da vacina do sarampo

17 setembro 2026 - 15h17Por Da Agência Brasil
Fundação Pró-Sangue alerta para baixo estoque e faz apelo a doadoresFundação Pró-Sangue alerta para baixo estoque e faz apelo a doadores - (Foto: Davidyson Damasceno/Agência Brasília)

A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo alerta que os estoques de determinados tipos sanguíneos tiveram queda nas últimas semanas e estão em níveis críticos.

A situação dos estoques dos tipos O positivo, O negativo, A negativo e B negativo causam preocupação entre os especialistas da instituição, porque “os tipos negativos são fundamentais para atendimento de emergência e pacientes em situação crítica”.

Historicamente, as baixas temperaturas contribuem para a queda nas doações de sangue nos hemocentros. No entanto, esse cenário tem sido agravado por outros fatores que desestimulam ou impedem temporariamente a doação.

Quem tomou a vacina contra o sarampo precisa aguardar quatro semanas para doar. Da mesma forma, quem recebeu a vacina da gripe tem período de impedimento de 48 horas.

Para que um paciente consiga receber uma transfusão de sangue corretamente é necessário que o sangue doado seja compatível com seu tipo sanguíneo. A falta de um tipo específico pode causar um efeito dominó de queda nos outros estoques de sangue.

A falta do tipo O negativo é o mais grave, porque este pode ser doado para todos os outros tipos sanguíneos.

Diante desse cenário, a Fundação Pró-Sangue reforça a importância de manter os estoques equilibrados e orienta as pessoas que ainda não se vacinaram contra o sarampo e que estejam aptas a doar para priorizar a doação de sangue antes da vacinação.

Locais de doação:

  • Posto Clínicas – Hospital das Clínicas (próximo às estações Clínicas e Oscar Freire do metrô, na capital paulista);
  • Posto Dante Pazzanese – Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (região do Parque do Ibirapuera, metrô Ana Rosa, na cidade de São Paulo)
  • Posto Mandaqui – Hospital do Mandaqui (Zona Norte da capital)
  • Posto Osasco – Em Osasco
  • Posto Barueri – Em Barueri

O agendamento não é obrigatório, mas pode ser realizado pelo site da Pró-Sangue para agilizar o atendimento.

Quem pode doar:

  • Pessoas em boas condições de saúde;
  • Com idade entre 16 e 69 anos;
  • Peso acima de 50 kg;
  • Alimentadas e portando documento oficial com foto.

Pessoas com gripe ou resfriado precisam aguardar a plena recuperação e cumprir o tempo de espera indicado antes de doar.