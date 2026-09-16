Orquídea Fest Poá 2026 entra na contagem regressiva com grandes shows nacionais

A contagem regressiva para a Orquídea Fest Poá 2026 já começou. Entre os dias 23 e 27 de setembro, a Praça de Eventos será palco de cinco dias de programação com grandes nomes da música nacional, exposição de orquídeas, gastronomia, cultura, artesanato, feira de negócios, atrações infantis e atividades para toda a família.

Os shows terão entrada gratuita no setor pista, mediante apresentação do ingresso digital e doação do alimento correspondente ao dia da apresentação. Os ingressos solidários devem ser gerados no site Guichê Web (www.guicheweb.com.br), e os alimentos arrecadados serão destinados às ações sociais do município.

A programação musical começa na quarta-feira (23), com os shows gospel de Fernandinho, Eyshila e Sarah. Na quinta-feira (24), será a vez de Maiara e Maraisa; na sexta-feira (25), Wesley Safadão; no sábado (26), Marcos & Belutti; e, encerrando a festa, no domingo (27), Péricles.



Para cada apresentação, será solicitado um alimento específico para o setor pista: leite em pó no dia 23; 1 quilo de arroz no dia 24; 1 quilo de feijão no dia 25; 1 quilo de açúcar no dia 26; e 1 litro de óleo no dia 27.

Além da pista, a Orquídea Fest contará com setores como Front Stage, Camarote VIP e Camarote Empresarial. Os ingressos para esses espaços também estão disponíveis pelo site Guichê Web.



Os grandes shows serão realizados em parceria com a iniciativa privada, por meio de patrocínios, sem utilização de recursos públicos. A medida permite que a Prefeitura mantenha uma programação de grande porte com entrada gratuita na pista, ao mesmo tempo em que fortalece o caráter solidário da festa.



Para o prefeito Saulo Souza, a proximidade do evento aumenta a expectativa para mais uma edição da festa. “Falta uma semana para a Orquídea Fest 2026 e estamos preparando uma grande celebração para Poá. Será uma festa para toda a família, que valoriza a nossa história, reúne grandes artistas e também tem um importante caráter solidário. Teremos também um dia destinado as nossas crianças com programação especial. Queremos que todos aproveitem e participem desse momento tão especial para a nossa cidade”, afirmou

Inclusão

Como nos demais eventos da atual gestão, os shows contarão com a Área da Inclusão, espaço preparado para garantir acessibilidade, segurança e bem-estar às pessoas com deficiência. O local terá abafadores de ruído para proporcionar maior conforto sensorial e intérprete de Libras, ampliando a participação da comunidade surda.

Atrações para todos

A abertura oficial da Orquídea Fest Poá 2026 será na quarta-feira (23), às 9 horas. A partir da abertura, o público poderá visitar diariamente, das 10 às 18 horas, a exposição e comercialização de orquídeas e outras flores.

O pavilhão também contará com a Feira de Negócios, reunindo empresas e indústrias da cidade, além de praça de alimentação, restaurante do Fundo Social, feira de artesanato, áreas instagramáveis e atrações culturais.

Neste ano, a Itália será o país homenageado e estará presente na decoração, na gastronomia e em diferentes atrações da festa. O Restaurante do Fundo Social também terá cardápio inspirado na culinária italiana, com opções como fogazza, nhoque e macarronada. A arrecadação do espaço será destinada às ações sociais do Fundo Social de Poá.

Programação infantil

O domingo (27) será um dia especial dedicado às crianças e às famílias. A programação começa às 10 horas, na Praça de Eventos, com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos, além do tradicional trenzinho, que circulará no período da tarde pela região central de Poá. A partir das 14 horas, o público poderá acompanhar os shows infantis da Patrulha Canina e do personagem Chiquinho, com entrada gratuita e sem necessidade de doação de alimento.

Serviço

Orquídea Fest Poá 2026

Data: 23 a 27 de setembro

Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150, Centro, Poá

Exposição de orquídeas: das 10 às 18 horas

Shows: a partir das 19 horas

Entrada da exposição : gratuita

Pista dos shows: gratuita, mediante ingresso solidário e doação do alimento correspondente ao dia

23/09 – Fernandinho, Eyshila e Sarah

Entrada solidária: 1 pacote de leite em pó

24/09 – Maiara e Maraisa

Entrada solidária: 1 kg de arroz

25/09 – Wesley Safadão

Entrada solidária: 1 kg de feijão

26/09 – Marcos e Belutti

Entrada solidária: 1 kg de açúcar

27/09 – Péricles

Entrada solidária – 1 litro de óleo

Patrulha Canina e Chiquinho

Entrada gratuita, sem doação de alimento