Defesa Civil orienta população sobre simulado de segurança da Sabesp na represa Taiaçupeba 

A Defesa Civil de Suzano informa a população que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizará um simulado interno de evacuação da represa Taiaçupeba às 13 horas desta quinta-feira (17/09), com acionamento da sirene. Por se tratar apenas de um exercício para reforço dos procedimentos de segurança, ninguém precisará deixar suas casas e nem se preocupar porque não há qualquer risco em relação à condição da barragem.

O órgão municipal destaca que a realização de simulados periódicos é uma exigência da Política Nacional de Segurança de Barragens (lei federal nº 12.334/2010) e integra o conjunto de medidas preventivas do Plano de Ação de Emergência (PAE) conduzido pela Sabesp, sempre com apoio da administração municipal. Neste mesmo dia, às 15h30, também acontecerá um treinamento na represa Jundiaí, que fica no distrito de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes.

Todas as partes envolvidas ressaltam que os exercícios são fundamentais para alinhar a comunicação entre os operadores das represas e as equipes das prefeituras, no contexto das medidas preventivas associadas ao PAE. A Sabesp reitera que o trabalho está alinhado ao conjunto de ações relacionadas ao monitoramento das represas Taiaçupeba e Jundiaí, que seguem operando dentro dos padrões exigidos pelos orgãos fiscalizadores de segurança de barragens.

Mais dados

Outro trabalho diretamente relacionado à atenção com a população do entorno da represa Taiaçupeba é o cadastramento de moradores que está sendo conduzido pela Sabesp. O objetivo é colher os dados que a Defesa Civil de Suzano precisa para garantir um monitoramento ainda mais completo das localidades.

Desta forma, será possível conhecer a fundo o perfil dos moradores, para alinhar um planejamento prévio que proporcione a segurança que todos precisam. A partir do cadastramento, serão compartilhadas informações e orientações sobre as condutas a serem seguidas nas situações de emergência.

As escolas também estão inseridas neste trabalho, para que os alunos possam conhecer melhor a realidade local e contribuir com os esclarecimentos devidos junto a seus familiares, pelas explicações sobre as características das edificações e as vulnerabilidades sociais que devem ser consideradas para a segurança dos moradores.

O diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler, afirmou que as ações relacionadas à represa Taiaçupeba têm sido desenvolvidas com a participação do órgão municipal. “Temos que reforçar junto à população que tanto o treinamento quanto o cadastramento são exigências legais e buscam manter todos ainda mais tranquilos quanto aos procedimentos de segurança adotados pela represa, para proteção dos moradores do entorno”, declarou.