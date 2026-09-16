Frio na reta final: caldos quentes do Bom Prato são servidos até 22 de setembro em 64 unidades

Com as temperaturas em queda nesta semana em diferentes regiões do estado, o Programa Bom Prato entra na reta final do Bom Prato Inverno — ação que complementa o jantar com caldos quentes e nutritivos e reforça a distribuição até a próxima terça-feira (22), quando termina oficialmente o inverno.

Ao todo, 64 unidades do programa que contam com o serviço de jantar servem os caldos. Destas, 18 estão no interior paulista e seis no litoral, atendendo municípios como Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Sumaré e Taubaté — regiões onde as mínimas registradas ao longo do inverno estiveram entre as mais baixas do estado.

Além do caldo, os salões dos restaurantes populares permanecem abertos para receber os frequentadores, oferecendo local digno, bem-estar e conforto térmico nos dias de frio mais intenso. O acolhimento, segundo a pasta, é parte central da ação: não se trata apenas de servir uma refeição quente, mas de garantir um espaço protegido nas noites mais rigorosas do ano.

"Nos dias mais frios, nosso compromisso vai além de garantir a segurança alimentar; queremos oferecer acolhimento e dignidade para quem mais precisa. Com o Bom Prato Inverno, reforçamos esse cuidado ao disponibilizar refeições quentes e nutritivas, contribuindo para o bem-estar da população em situação de vulnerabilidade em todo o Estado", afirma a diretora Rita Dalmaso, da Diretoria de Combate à Fome (DICOF).

Na primeira edição da ação, em 2025, foram servidos mais de 1,1 milhão de caldos, resultado da adesão dos frequentadores ao serviço.

Avanço na segurança alimentar

O programa conta hoje com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões que atendem a 53 pontos do Bom Prato Móvel, totalizando 128 localidades em 42 municípios. Somente na atual gestão, foram entregues 26 novas unidades, sendo 22 caminhões do BPM e quatro refeitórios.

A alimentação oferecida pelo Bom Prato é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, ampliando o acesso da população a comida nutritiva e balanceada. Além de arroz e feijão, as refeições incluem guarnição, proteína e fruta, ao preço simbólico de R$ 1,00.

Em alguns pontos de atendimento também são servidos jantar (ao mesmo preço do almoço) e café da manhã, por R$ 0,50. A lista completa de endereços está disponível na página do programa: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sec_desenvolv_social/programas%20estaduais/bom%20prato

Serviço

Bom Prato Inverno

Caldos no jantar, até 22 de setembro, nas 64 unidades com serviço de jantar.

Relação completa de endereços e horários: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sec_desenvolv_social/programas%20estaduais/bom%20prato RMSP (17): Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes I, Mogi das Cruzes II – Jundiapeba e Suzano