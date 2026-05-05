Governador Tarcísio confirma André do Prado como pré-candidato ao Senado

Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, nesta terça-feira (5), para lançar o programa 'SP Pra Toda Obra', o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou o nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL), como pré-candidato ao Senado Federal. “O André (do Prado) acertou essa pré-candidatura lá com o Eduardo (Bolsonaro). Ele está lá nos Estados Unidos nesse momento. O Eduardo abriu mão da candidatura e então essa vaga fica com o André do Prado. Isso vai ser oficializado por eles”, disse o governador durante a entrevista.



Segundo o governador, André do Prado concluiu as negociações com Eduardo Bolsonaro na terceira viagem aos Estados Unidos, onde o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está morando.

Eduardo vai publicar um vídeo nas redes sociais ao lado de Prado nas próximas horas. Ele será o primeiro suplente da chapa, o que significa que, uma vez eleito, pode vir a assumir o cargo caso o titular precise se ausentar, como na hipótese de assumir um ministério ou uma secretaria de estado.