Maio começa com a 60ª edição da Festa de São José Operário em Suzano

A 60ª edição da Festa de São José Operário começou nesta sexta-feira (1), na rua Roberto dos Santos, número 255, bairro Jardim Casa Branca, em Suzano. O evento recebeu cerca de 6 mil pessoas e a programação continua nos dias 2 e 3 de maio.

Para o padre Luiz Ricardo Cândido da Silva, que organizou o evento, a celebração é importante tanto para quem quer um trabalho, quanto para quem já trabalha. “São José Operário nos ensina a santificar nossa vida através do trabalho. Acredito que vai ser uma festa muito abençoada”, disse.

Durante o discurso do prefeito de Suzano, Pedro Ishi, foram anunciadas obras para o bairro. “Inauguramos a Roberto Simonsen, que vai dar um alívio muito grande para que a região da Casa Branca possa desenvolver cada dia mais. Vamos anunciar daqui a alguns dias o início das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) aqui do Jardim Saúde, para poder dividir o atendimento com a Casa Branca, que cresceu muito. E vamos anunciar junto também o plano de pavimentação para a Casa Branca”, afirmou Ishi.

Ao meio-dia, o público pode participar de um almoço na praça, com música ao vivo dos cantores de Hélio e Marron, e outras apresentações artísticas. A festa contou ainda com a Rifa de São José, que custa R$ 10. Os prêmios incluem liquidificador, Air Frier, microondas, uma TV de 50 polegadas, bicicleta e R$ 2 mil.

Neste ano, a celebração teve 35 apoiadores e patrocinadores, entre eles a banda da Guarda Mirim de Suzano, o Bunkyo, o Tiro de Guerra e o Clube do Fusca e Antigos.