Hoje é Dia: confira datas, fatos e feriados de setembro de 2024

Depois de três meses sem feriados nacionais, setembro de 2024 tem o Dia da Independência do Brasil. Neste ano (para a infelicidade de quem esperava um feriado prolongado), o 7 de setembro vai cair em um sábado.

O 7 de setembro, celebrado com desfiles cívico-militares em várias cidades brasileiras (e com eventos alternativos como o Grito dos Excluídos), também é alvo de controvérsias. Para alguns historiadores, trata-se de uma celebração elitista e uma oportunidade para refletirmos sobre o conceito de “independência” empregado na data.

Outro destaque do mês de setembro é a chegada da primavera no Hemisfério Sul. O Equinócio de Primavera ocorre exatamente às 9h43 do dia 22 de setembro. Em relação à astronomia, é a data em que o dia terá a mesma duração do que a noite. No ano passado, o quadro Ciência no Rádio (do programa Rádio Sociedade) explicou o fenômeno:

Em relação à arte, trata-se da estação que mais inspira os poetas. Em 2022, o Antena MEC falou sobre a chamada estação das flores.

O mês também tem outras datas de conscientização. No dia 5, é celebrado o Dia da Amazônia, data que nos ajuda a refletir sobre a preservação da maior floresta tropical do mundo. O dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, data que chama atenção para a importância da prevenção de doenças como a depressão. A data dá nome ao Setembro Amarelo e foi tema de conteúdos como este da Radioagência Nacional em 2020:

O mês tem, ainda, duas datas relacionadas a dois grupos relevantes na nossa sociedade. Em 21 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A efeméride foi destaque algumas vezes em noticiários da TV Brasil como em 2018 e 2023:

O dia 26 é o Dia Nacional dos Surdos. Instituída pela Lei Nº 11.796 de 2008, a comemoração marca a fundação, em 1857, do Colégio Nacional para Surdos-Mudos, atualmente conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e também foi tema de conteúdos da TV Brasil como esta edição do Programa Especial em 2014: