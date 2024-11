Homem é executado com tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos

Um homem foi executado com tiros de fuzil na entrada do Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos, nesta sexta-feira (8). Outras três pessoas ficaram feridas. Ele foi executado com tiros de fuzil. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16 horas, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os tiros de fuzil calibre 765 partiram de dois homens dentro de um veículo modelo Gol, cor preta.

A vítima é o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, que era um delator do Ministério Público de São Paulo, que estaria entregando uma série de esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O empresário também seria o mandante dos assassinatos de dois integrantes da facção: Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, motorista de Anselmo, foram mortos em 27 de dezembro de 2021, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

Ele se tornou réu em processo em que responde por lavar dinheiro da facção criminosa. Ele teria atuado para lavar R$ 30 milhões em dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur).