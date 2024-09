Justiça de Pernambuco decreta prisão de Gusttavo Lima em investigação contra lavagem de dinheiro

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão do cantor Gustavvo Lima, nesta segunda-feira (23). A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife e ocorre em meio às investigações da Operação Integration, ação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra.

A ação ocorreu no dia 4 de setembro, mesma data em que a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião a uma empresa do cantor, a Balada Eventos e Produções. Os policiais recolheram a aeronave, que passava por manutenção no aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo. A assessoria do cantor havia negado que o avião não pertence mais a ele, um dia após a apreensão do avião.

O cantor já tinha tido R$ 20 milhões bloqueados, decorrentes das investigações a casas de apostas. Além disso, um avião que se encontrava em seu nome teria sido utilizado pelo dono da VaideBet, José André da Rocha Neto, uma das empresas acusadas na operação, teria sido usado para fugir do país. O processo tramita em sigilo.

A defesa da empresa afirmou, no domingo (8), que a aquisição do avião seguiu "todas as normas legais". Já a defesa de José André da Rocha Neto e de Aislla Sabrina Rocha afirmou que ambos “não praticaram qualquer ilegalidade e isso será demonstrado com fatos e documentos na investigação” e que “a medida de prisão não se justifica”.