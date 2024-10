Justiça eleitoral determina suspensão do perfil de Marçal no Instagram

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) suspendeu neste sábado (5), por 48 horas, o perfil no Instagram do candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB). A determinação é do juiz Rodrigo Capez.

A decisão foi tomada em notícia-crime apresentada pelo também candidato Guilherme Boulos (PSOL) após Marçal divulgar em suas redes sociais um laudo falso que apontaria o consumo de drogas por Boulos e a internação em uma clínica por surto psicótico.

Na decisão, o juiz Rodrigo Capez afirma que a conta de Pablo Marçal, no Instagram, "tem sido utilizada para a divulgação de fatos infamantes e inverídicos".

Além disso, ele aponta haver indícios de pelo menos quatro crimes previstos no Código Eleitoral. Segundo o magistrado, "trata-se de notícia de fatos concretamente graves, perpetrados às vésperas do pleito eleitoral, em tese, com o nítido propósito de interferir no ânimo do eleitor".

Capez determinou ainda a instauração de inquérito pela Polícia Federal para apuração dos fatos.

Laudo que Marçal postou para atacar Boulos é falso

O laudo publicado por Marçal na noite desta sexta-feira é falso, conforme série de evidências publicadas ao longo da madrugada.

Na manhã deste sábado (5), o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, chamou o laudo de falso e concedeu liminar determinando a pronta exclusão de vídeos publicados nas plataformas Instagram, TikTok e Youtube fazendo referência ao um documento.

Conforme reportagem da Folha de São Paulo, esses são os pontos que confirmam o laudo ser falso:

1) O RG de Boulos que aparece no laudo falso é incorreto, com um número a mais.

2) O médico que assina o prontuário falso (José Roberto de Souza) já morreu e não tem especialidade cadastrada no site do Conselho Federal de Medicina.

3) O sócio da clínica Mais Consultas, Luiz Teixeira da Silva Junior, tem vídeo publicado com Marçal e já atendeu o ex-coach em outra clínica da qual é sócio. Ele tem ainda empresas em Alphaville (SP), onde o influenciador construiu sua estrutura empresarial.

4) No mesmo dia indicado no prontuário, 19 de janeiro de 2021, Boulos fez uma transmissão ao vivo no fim da manhã comentando sobre a importação das vacinas e, no dia seguinte, participou de uma ação do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) na favela do Vietnã, na zona sul da cidade.

5) Ao pesquisar no Google Imagens por termos como "laudo toxicológico", "toxicológico cocaína" e "laudo cocaína", um dos primeiros resultados é uma imagem que mostra um exame positivo para cocaína com os valores da concentração no sangue destacados.

6) Há inconsistência no nome e na logo da clínica que teria emitido o prontuário. Enquanto no documento de Marçal a logo é uma cruz simples, formada por duas linhas de cores diferentes, é possível resgatar imagens do Google Street View que mostram que a verdadeira clínica do Jabaquara utilizava uma logo com uma cruz formada por cinco quadrados interligados desde ao menos dezembro de 2016.

7) A médica Aline Souza, filha do médico José Roberto de Souza, afirmou em vídeo que o pai dela nunca trabalhou na clínica que aparece no falso prontuário. Segundo a coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo, uma outra filha do profissional, Carla Maria de Oliveira e Souza, disse que a assinatura no documento não é de seu pai.

8) Uma ex-funcionária do médico que aparece como responsável pelo laudo falso também afirmou ao jornal O Globo que não reconhece a assinatura que consta no documento postado por Marçal. Ela enviou ao veículo um certificado assinado pelo antigo patrão, que indica que as assinaturas são de fato diferentes.