Lula e Flávio Bolsonaro empatam em SP para presidente, aponta Datafolha

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) empataram em votos em São Paulo para a disputa ao Palácio do Planalto no primeiro e segundo turno, de acordo com pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira (08).

No primeiro turno, os pré-candidatos marcam 35% no estado. Já no segundo turno Flávio tem 46% e Lula, 43%.

O levantamento foi encomendado pelo jornal "Folha de S. Paulo", ouviu 1.608 eleitores com 16 anos ou mais de São Paulo, distribuídas em 71 municípios, entre 1º e 3 de julho. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O cenário da pesquisa considerou 11 nomes. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem na sequência, com 3% cada. Em seguida está o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO) e Joaquim Barbosa (DC), com 1% cada. Edmilson Costa (PCB) e Herts Dias (PSTU) não pontuaram.

O nível de rejeição também foi testado. Metade dos eleitores (51%) diz que não votaria em Lula, e 43% diz que não votaria em Flávio Bolsonaro.

O político mineiro Aécio Neves é o único, com exceção dos candidatos da dianteira, a superar a marca de 20% de rejeição. Zema e Caiado têm 13% cada, seguidos de Cabo Daciolo, com 12%, Rui Costa Pimenta e Renan Santos, com 10% cada.

Na pesquisa espontânea, Lula aparece com 24% das intenções de voto, contra 18% de Flávio. O ex-presidente Jair Bolsonaro é mencionado por 3% dos eleitores.

Renan Santos, Ronaldo Caiado e outros candidatos receberam 1% cada. Outras respostas somaram 7%, enquanto 8% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum. Não souberam 37%.