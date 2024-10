Maguila, lenda do boxe brasileiro, morre aos 66 anos em São Paulo

Lenda do boxe brasileiro, José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos. O ex-lutador sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013.

A informação da morte foi confirmada pela sua esposa, Irani Pinheiro, à TV Record. Maguila nasceu no dia 11 de julho de 1958, em Aracaju. Dos 17 anos em que lutou, acumulou um cartel de 85 lutas, 77 vitórias (61 por nocaute), sete derrotas e um empate técnico. Entre as lutas mais especiais da carreira, estão os confrontos com nomes como Evander Holyfield e George Foreman.

Em 1995, foi campeão mundial da FMB (Federação Mundial de Boxe), organização menos badalada, ao vencer o britânico Johnny Nelson na decisão por pontos. Cinco anos depois, decidiu encerrar a carreira após derrota por nocaute para o brasileiro Daniel Frank.

Também foi secretário de Esportes de Itaquaquecetuba, em 1997. Além disso, Maguila gravou um CD de Samba intitulado ‘Vida de Campeão’.Em 2010, disputou eleição para deputado federal pelo PEN, mas obteve poucos votos e não se elegeu.