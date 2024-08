Morre, aos 93 anos, o apresentador Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos morreu na manhã deste sábado (17), aos 93 anos. A morte aconteceu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1.

Silvio Santos fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1961. Comandou, a partir de 1963, o Programa Silvio Santos, o qual ainda está no ar, e se tornou um dos maiores comunicadores da história da TV brasileira.

O SBT confirmou a morte do seu fundador por meio das redes sociais. "Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria".

A emissora continuou agradecendo todos os momentos com seu fundador. "Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz que você sempre será eterno em nossos corações".