Morre o jornalista Cid Moreira, uma das vozes mais icônicas da televisão brasileira

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, dono das vozes mais icônicas da televisão brasileira, faleceu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos. Ele estava internado em Petrópolis, tratando de uma pneumonia, e sofreu falência de múltiplos órgãos pela manhã.

Cid Moreira nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927, e completou 97 anos no último domingo (29).

Ele foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional, estreiando o programa em setembro de 1969, ao lado de Hilton Gomes. Ao longo de sua carreira, ficou 26 anos à frente do telejornal, apresentando cerca de 8 mil edições, consolidando-se como um dos principais nomes da comunicação no Brasil.